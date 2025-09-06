Экс-проектировщику красноярского метро отказали в досрочном освобождении

Московский областной суд отказал в условно-досрочном освобождении бывшему проектировщику красноярского метро Олегу Митволю, осужденному на 4,5 года колонии за хищение 900 миллионов рублей.
Решение было принято несмотря на положительную характеристику из исправительного учреждения.
Как сообщает РИА Новости, защита Митвля представила в суд: гарантийное письмо о трудоустройстве заместителем гендиректора «Новых Известий» с зарплатой 200 тысяч рублей, положительную характеристику от администрации колонии, документы о передаче ходатайства о помиловании президенту РФ.
В настоящее время бизнесмен работает завхозом в клубе колонии в Московской области, посещает воспитательные мероприятия и получил благодарность от администрации учреждения.
Однако суд счел, что применение «поощрительной меры» является преждевременным, и отказал в замене неотбытой части срока на более мягкое наказание. Защита просила заменить оставшийся срок штрафом, ограничением или исправительными работами.
Напомним, Олег Митволь был осужден в 2023 году по делу о хищениях при строительстве красноярского метро. Приговор в 4,5 года лишения свободы и взыскание 940 миллионов рублей был оставлен в силе Красноярским краевым судом в марте 2024 года.