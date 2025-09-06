Экс-проектировщику красноярского метро отказали в досрочном освобождении

Напомним, Олег Митволь был осужден в 2023 году по делу о хищениях при строительстве красноярского метро. Приговор в 4,5 года лишения свободы и взыскание 940 миллионов рублей был оставлен в силе Красноярским краевым судом в марте 2024 года.