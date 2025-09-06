«Перестал выходить на связь 3 сентября»: 26-летний белорус пропал на Эльбрусе

В сводке МЧС говорится, что сообщение о пропаже туриста поступило 6 сентября. При этом 26-летний белорус ерестал выходить на связь 3 сентября. Есть информация, что молодой человек планировал совершить восхождение на гору Терсколак, высота которой достигает 3800 метров, но перед восхождением он не зарегистрировался в установленном порядке.