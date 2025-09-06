«Перестал выходить на связь 3 сентября»: 26-летний белорус пропал на Эльбрусе

Турист из Беларуси пропал на Эльбрусе. Об этом сообщает Главное управлении МЧС по Кабардино-Балкарской Республике.
В сводке МЧС говорится, что сообщение о пропаже туриста поступило 6 сентября. При этом 26-летний белорус ерестал выходить на связь 3 сентября. Есть информация, что молодой человек планировал совершить восхождение на гору Терсколак, высота которой достигает 3800 метров, но перед восхождением он не зарегистрировался в установленном порядке.
В район предполагаемого местонахождения туриста выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, а также специалисты из центра «Лидер». Для обследования труднодоступной местности проводится аэровизуальная разведка.
Ранее мы сообщали, что пятимесячный ребенок обнаружен мертвым в квартире в Витебске. А еще, что в Беларуси самокатчикам стали приходить SMS-оповещения за нарушение ПДД.