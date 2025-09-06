Бастрыкин запросил доклад о массовом отравлении учащихся школы в Башкирии

Напомним, причиной заболевания детей стала норовирусная инфекция, переносчиками которой, как предполагается, были сотрудники пищеблока. 3 и 4 сентября школьники стали жаловаться на самочувствие, и троих из них госпитализировали с кишечной инфекцией. Работа школьной столовой была приостановлена до выяснения всех обстоятельств произошедшего.