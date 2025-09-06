Ричмонд
Бастрыкин запросил доклад о массовом отравлении учащихся школы в Башкирии

Руководитель регионального управления должен будет доложить главе СК о промежуточных итогах.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку массового отравления учащихся в школе башкирского села Красноусольское. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

— Председатель Следственного комитета поручил и.о. руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан Марату Файзурахмановичу Галиханову доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении, — следует из заявления СК РФ.

Напомним, причиной заболевания детей стала норовирусная инфекция, переносчиками которой, как предполагается, были сотрудники пищеблока. 3 и 4 сентября школьники стали жаловаться на самочувствие, и троих из них госпитализировали с кишечной инфекцией. Работа школьной столовой была приостановлена до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

