Застрелил, а на следующий день пришел разделывать: полиция задержала конокрада-убийцу

В Башкирии задержали мужчину, который застрелил и стал разделывать чужую лошадь.

Источник: Комсомольская правда

Полиция Учалинского района Башкирии задержала мужчину по подозрению в покушении на кражу лошади. Об этом сообщило МВД республики.

47-летний житель села Поляковка напился и решил добыть мяса. Он взял ружье и отправился на пастбище у деревни Абзаково, где на вольном выпасе находился табун лошадей. Мужчина подстрелил ближайшую к нему кобылу, а потом бросил оружие и сбежал.

На следующий день сельчанин вернулся на место происшествия, чтобы разделать тушу лошади. Во время этого процесса его заметил местный житель, который в итоге позвонил в полицию.

Фото: МВД РБ.

Задержанный признался в содеянном. Сотрудникам правоохранительных органом он сказал, что нашел карабин несколько лет назад. Против мужчина завели уголовное дело.

