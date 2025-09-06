Застрелил, а на следующий день пришел разделывать: полиция задержала конокрада-убийцу

47-летний житель села Поляковка напился и решил добыть мяса. Он взял ружье и отправился на пастбище у деревни Абзаково, где на вольном выпасе находился табун лошадей. Мужчина подстрелил ближайшую к нему кобылу, а потом бросил оружие и сбежал.