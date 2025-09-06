В Актау двое детей получили травмы на аттракционе

Вечером 4 сентября в 5а микрорайоне Актау произошёл несчастный случай на аттракционе, в результате которого пострадали двое детей. Один из них был госпитализирован, другому после медицинского осмотра разрешили вернуться домой, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.