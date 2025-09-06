Экс-диспетчера ГБУ «Жилищник» из Москвы обвинили в финансировании терроризма

Следователи обвинили бывшую диспетчера ГБУ «Жилищник» из Москвы Татьяну Шувалову* в финансировании террористической деятельности участников группировки «Артподготовка»**. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.
По версии следствия, Шувалова* переводила денежные средства, понимая, что они будут использованы для обеспечения незаконной деятельности группировки и совершения преступлений террористической направленности. Задержание произошло при попытке женщины покинуть страну.
Следственные органы отметили, что пока Шувалова* будет находиться в СИЗО, ее проверят на причастность к другим особо тяжким преступлениям против общественной безопасности. Ей уже предъявлено обвинение по статье о финансировании терроризма.
Супруг и сын обвиняемой покинули территорию России до ее задержания. Расследование продолжается, передает ТАСС.
Ранее суд приговорил жительницу Солнечногорска к десяти годам колонии за финансирование террористической организации, запрещенной на территории России. Обвиняемая, по данным следствия, с ноября 2017 года переводила деньги на счета запрещенной организации, признанной террористической на территории РФ.
*внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
**признана в России экстремистской и запрещена.