В порту Черноморска Одесской области вспыхнул пожар

Над портом виден огромный столб черного дыма.

Источник: Аргументы и факты

Пожар вспыхнул в субботу в порту города Черноморска Одесской области Украины. Об этом пишет украинское издание «Страна» и публикует несколько видео ЧП.

На кадрах запечатлен огромный столб черного дыма над портом. Причины пожара пока неизвестны.

Воздушная тревога в Одесской области не объявлялась.

Известно, что сирены воздушной тревоги в 19:13 мск включились в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Сумской и Черниговской областях.

Ранее стало известно о взрывах в Измаильском районе Одесской области.