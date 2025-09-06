В порту Черноморска Одесской области вспыхнул пожар

Пожар вспыхнул в субботу в порту города Черноморска Одесской области Украины. Об этом пишет украинское издание «Страна» и публикует несколько видео ЧП.
На кадрах запечатлен огромный столб черного дыма над портом. Причины пожара пока неизвестны.
Воздушная тревога в Одесской области не объявлялась.
Известно, что сирены воздушной тревоги в 19:13 мск включились в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Сумской и Черниговской областях.
Ранее стало известно о взрывах в Измаильском районе Одесской области.