Экс-диспетчер «Жилищника» Шувалова* задержана за финансирование терроризма

Сотрудники правоохранительных органов задержали экс-диспетчера ГБУ «Жилищник» Татьяну Шувалову*, обвиняемую в финансировании террористической деятельности. Об этом сообщает ТАСС.
«Задержана сотрудниками правоохранительных органов при попытке выехать за пределы РФ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи обвинили Шувалову* в финансировании деятельности террористической организации «Артподготовка»**. Согласно источнику, в настоящий момент экс-диспетчер «Жилищника» находится в СИЗО. Следователи проверяют Шувалову* на причастность к совершению других особо тяжких преступлений.
Ранее KP.RU сообщал, что правоохранительные органы арестовали замначальника инфраструктурной инспекции РЖД Юрия Мартьянова* по делу о подготовке теракта.
*Лица, внесенные в перечень террористов и экстремистов в РФ.
** Организация запрещена в Российской Федерации и признана экстремистской.