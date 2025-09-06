Ричмонд
+32°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-диспетчер «Жилищника» Шувалова* задержана за финансирование терроризма

Татьяна Шувалова* обвиняется в финансировании деятельности террористической организации «Артподготовка»**

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники правоохранительных органов задержали экс-диспетчера ГБУ «Жилищник» Татьяну Шувалову*, обвиняемую в финансировании террористической деятельности. Об этом сообщает ТАСС.

«Задержана сотрудниками правоохранительных органов при попытке выехать за пределы РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи обвинили Шувалову* в финансировании деятельности террористической организации «Артподготовка»**. Согласно источнику, в настоящий момент экс-диспетчер «Жилищника» находится в СИЗО. Следователи проверяют Шувалову* на причастность к совершению других особо тяжких преступлений.

Ранее KP.RU сообщал, что правоохранительные органы арестовали замначальника инфраструктурной инспекции РЖД Юрия Мартьянова* по делу о подготовке теракта.

*Лица, внесенные в перечень террористов и экстремистов в РФ.

** Организация запрещена в Российской Федерации и признана экстремистской.