На востоке Польши упал неопознанный объект

Неопознанный объект, который может быть беспилотником, упал недалеко от деревни Майдан-Селец на востоке Польши, передает RMF FM.

Источник: Газета.Ру

Радиостанция уточняет, что объект упал в 500 м от жилых зданий. На место происшествия прибыли полицейские и сотрудники экстренных служб.

Майдан-Селец — деревня с населением чуть более 200 человек к северу от города Томашув-Любельски. Это в 30 км от границы с Украиной и в 30 км от села Пшеводово, где три года назад упала украинская ракета. С тех пор Польша находится в состоянии повышенной готовности к проникновению объектов в ее воздушное пространство.

В конце августа этого года МИД Польши передал РФ ноту протеста в связи с падением беспилотника на востоке страны. По мнению властей республики, упавший и взорвавшийся в республике объект — якобы российский дрон, а инцидент — провокация Москвы. В минобороны республики пообещали ответные дипломатические шаги.