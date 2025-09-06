На востоке Польши упал неопознанный объект

Майдан-Селец — деревня с населением чуть более 200 человек к северу от города Томашув-Любельски. Это в 30 км от границы с Украиной и в 30 км от села Пшеводово, где три года назад упала украинская ракета. С тех пор Польша находится в состоянии повышенной готовности к проникновению объектов в ее воздушное пространство.