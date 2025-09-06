Ричмонд
Собака напала на детей, пока их мать была с любовником в машине в Челябинске

В Челябинске расследуют случай нападения собаки на детей, оставленных матерью без присмотра. О нем сообщает Baza.

По информации Telegram-канала, в феврале женщина ушла в автомобиль к своему любовнику, оставив трехлетнего сына и четырехлетнюю дочь у подруги вместе со стаффордширским терьером. Пока ее не было, пес набросился на малышей, нанеся им серьезные ранения. Вернувшись, мать обнаружила детей в крови.

Несмотря на состояние пострадавших, женщина не вызвала скорую помощь и не отвезла их в больницу. Позднее она защищала хозяйку собаки, утверждавшую, что ее питомец не агрессивный, а лишь слишком активный. Следы укусов на теле мальчика позже заметила воспитательница в детском саду и сообщила заведующей, однако та предложила «подождать повторного случая», прежде чем обращаться в органы опеки.

Отец детей рассказал, что бывшая супруга злоупотребляет алкоголем и не уделяет должного внимания детям. По его словам, ранее младшего сына уже изымали из семьи из-за аналогичных проблем. Мужчина заявил, что о нападении собаки узнал лишь недавно, после чего обратился в полицию.

После огласки в СМИ делом занялся региональный Следственный комитет. В отношении матери возбудили уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, передает Telegram-канал.

До этого в инциденте с нападением собаки пострадал мужчина в Москве. Пес, гулявший с хозяйкой, напал на него и укусил за руку. После этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по данному инциденту.