Собака напала на детей, пока их мать была с любовником в машине в Челябинске

Несмотря на состояние пострадавших, женщина не вызвала скорую помощь и не отвезла их в больницу. Позднее она защищала хозяйку собаки, утверждавшую, что ее питомец не агрессивный, а лишь слишком активный. Следы укусов на теле мальчика позже заметила воспитательница в детском саду и сообщила заведующей, однако та предложила «подождать повторного случая», прежде чем обращаться в органы опеки.