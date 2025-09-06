При атаке дронов ВСУ на Брянскую область пострадал помощник машиниста

Дроны ВСУ атаковали поселок Климово Брянской области, в результате сбросов взрывных устройств пострадал мужчина, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«В результате сбросов взрывных устройств, к сожалению, ранения получил помощник машиниста электропоезда. Мужчине оперативно оказана медицинская помощь», — написал Александр Богомаз в Telegram.
Глава региона добавил, что дроны ВСУ атаковали несколько соцобъектов, а также объект энергетической инфраструктуры. Кроме того, по его словам, в результате сброса взрывных устройств получили повреждения автомобили, административные здания и жилые дома. Сейчас сотрудники оперативных и экстренных служб работают на местах.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе при атаке дрона ВСУ на служебный автобус погиб человек.