При атаке дронов ВСУ на Брянскую область пострадал помощник машиниста

Александр Богомаз сообщил, что дроны ВСУ атаковали несколько социальных объектов в регионе.

Источник: Аргументы и факты

Дроны ВСУ атаковали поселок Климово Брянской области, в результате сбросов взрывных устройств пострадал мужчина, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«В результате сбросов взрывных устройств, к сожалению, ранения получил помощник машиниста электропоезда. Мужчине оперативно оказана медицинская помощь», — написал Александр Богомаз в Telegram.

Глава региона добавил, что дроны ВСУ атаковали несколько соцобъектов, а также объект энергетической инфраструктуры. Кроме того, по его словам, в результате сброса взрывных устройств получили повреждения автомобили, административные здания и жилые дома. Сейчас сотрудники оперативных и экстренных служб работают на местах.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе при атаке дрона ВСУ на служебный автобус погиб человек.