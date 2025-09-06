Посетитель мойки в Нижнем Тагиле сгорел заживо в машине из-за вращающихся щеток

В Нижнем Тагиле на мойке самообслуживания мужчина погиб в огне, оказавшись заблокированным в автомобиле. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.
Инцидент случился накануне на Уральском проспекте, 75. По предварительным данным, пожар вспыхнул из-за короткого замыкания, когда машину зажали вращающиеся щетки оборудования.
Водитель не смог выбраться из салона, и автомобиль полностью охватило пламя. Спасатели обнаружили тело мужчины после ликвидации возгорания, передает Life.ru.
В середине июля легковой автомобиль полностью сгорел на Звенигородском шоссе в Москве. Пожар потушили прибывшие на место спасатели. До этого на Бескудниковском бульваре вспыхнули сразу восемь автомобилей, стоявших на парковке. Пожар произошел из-за взрыва одной из машин, после чего пламя охватило соседние транспортные средства.
В августе Саратовский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России начал доследственную проверку по факту возгорания регистрового судна на Волге. По предварительной информации, инцидент произошел утром 16 августа в акватории Волги на территории Хвалынского района Саратовской области. На борту судна находились шесть пассажиров.