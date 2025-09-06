Посетитель мойки в Нижнем Тагиле сгорел заживо в машине из-за вращающихся щеток

В середине июля легковой автомобиль полностью сгорел на Звенигородском шоссе в Москве. Пожар потушили прибывшие на место спасатели. До этого на Бескудниковском бульваре вспыхнули сразу восемь автомобилей, стоявших на парковке. Пожар произошел из-за взрыва одной из машин, после чего пламя охватило соседние транспортные средства.