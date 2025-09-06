Ричмонд
+32°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Польше упал и разбился неизвестный летательный аппарат

Неизвестный летательный аппарат рухнул на землю в поселке Майдан-Селец в Польше.

Летательный аппарат неизвестного происхождения упал и разбился на территории населённого пункта Майдан-Селец, который находится в Люблинскоя воеводстве Польши. Об инциденте проинформировала местная радиостанция RMF FM.

«В поселке Майдан-Селец на Люблинщине разбился неопознанный летательный объект», — говорится в этом сообщении.

По имеющейся на данный момент информации, неопознанный летательный аппарат рухнул на землю на расстоянии приблизительно в 500 метров от ближайших построек.

Издание также уточняет, что на место ЧП уже прибыли представители полиции и других специальных ведомств.

Ранее KP.RU сообщал, что в июле в Польше упал американский разведывательный беспилотник, тогда дрон нашел в лесу случайный свидетель.

Позднее в августе также появлялись сообщения, что в Польше в Люблинском воеводстве упал и взорвался неизвестный объект. Оперативное командование ВС Польши предположило, что объектом детонации могла стать часть старого двигателя с пропеллером. Поляки тогда заявляли, что на территории страны упал российский дрон, хотя не привели никаких доказательств этой версии.