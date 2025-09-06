В Польше упал и разбился неизвестный летательный аппарат

Позднее в августе также появлялись сообщения, что в Польше в Люблинском воеводстве упал и взорвался неизвестный объект. Оперативное командование ВС Польши предположило, что объектом детонации могла стать часть старого двигателя с пропеллером. Поляки тогда заявляли, что на территории страны упал российский дрон, хотя не привели никаких доказательств этой версии.