В Польше упал и разбился неизвестный летательный аппарат

Летательный аппарат неизвестного происхождения упал и разбился на территории населённого пункта Майдан-Селец, который находится в Люблинскоя воеводстве Польши. Об инциденте проинформировала местная радиостанция RMF FM.
«В поселке Майдан-Селец на Люблинщине разбился неопознанный летательный объект», — говорится в этом сообщении.
По имеющейся на данный момент информации, неопознанный летательный аппарат рухнул на землю на расстоянии приблизительно в 500 метров от ближайших построек.
Издание также уточняет, что на место ЧП уже прибыли представители полиции и других специальных ведомств.
Ранее KP.RU сообщал, что в июле в Польше упал американский разведывательный беспилотник, тогда дрон нашел в лесу случайный свидетель.
Позднее в августе также появлялись сообщения, что в Польше в Люблинском воеводстве упал и взорвался неизвестный объект. Оперативное командование ВС Польши предположило, что объектом детонации могла стать часть старого двигателя с пропеллером. Поляки тогда заявляли, что на территории страны упал российский дрон, хотя не привели никаких доказательств этой версии.