Мать заперла малышей в квартире со стаффордом и ушла развлекаться с любовником: огромный пес бросился на детей

В Челябинске собака напала на маленьких детей в момент, когда их мать оставила дочь и сына одних в квартире. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Челябинской области.
«Мать несовершеннолетних оставила трехлетнего сына и четырехлетнюю дочь одних в квартире с собакой, принадлежащей знакомой. В период ее отсутствия животное нанесло детям множественные ссадины и кровоподтеки», — говорится в сообщении ведомства.
Инцидент произошел в феврале текущего года. Как сообщают в СМИ, пока дети были брошены один на один с здоровенным псом, их мать развлекалась в машине с любовником. А в это время огромный пес бросился на брата и сестру и разодрал их до крови.
Когда женщина вернулась в квартиру, она обнаружила дочь и сына в крови, на телах детей были множественные раны. Но мать и не подумала обращаться в больницу в день инцидента.
По факту произошедшего сотрудниками СК возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
Ранее KP.RU сообщал, что в феврале в Сочи голодные хаски напали на 9-летнего мальчика, покусав его за лицо и повредив нос, щеки и губы.