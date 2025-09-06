Ричмонд
В Киеве и Николаеве на фоне тревоги прогремели взрывы

Серия взрывов прозвучала в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.

Источник: Аргументы и факты

В Киеве и Николаеве на фоне воздушной тревоги раздаются взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости», не приводя подробностей.

Назначенный киевскими властями глава Запорожской областной администрации Иван Федоров сообщил о серии взрывов в регионе.

После взрыва в подконтрольном ВСУ Запорожье в нескольких районах города отключился свет. По данным украинского издания «Телеграф», возникли перебои с водой.

Напомним, воздушная тревога в субботу вечером также объявлена в Киевской, Сумской, Житомирской и Черниговской областях.

Кроме того, известно о пожаре в порту Черноморска Одесской области.