Трамвай с пассажирами внутри загорелся на ходу в Казани

В Казани во время движения загорелся трамвай, в котором находились десять пассажиров. Кадры инцидента опубликовали в городской Госавтоинспекции.
В ведомстве сообщили, что сначала транспортное средство начало искрить, после чего вспыхнуло пламя. На место происшествия прибыли экипажи ГАИ, пассажиров эвакуировали, обошлось без пострадавших.
По информации МЧС, предварительной причиной возгорания стала неисправность систем и механизмов трамвая, передает Telegram-канал.
Ранее в Нижнем Тагиле на мойке самообслуживания мужчина погиб в огне, оказавшись заблокированным в автомобиле. По предварительным данным, пожар вспыхнул из-за короткого замыкания, когда машину зажали вращающиеся щетки оборудования.
Житель Подмосковья из-за личной неприязни к своему бывшему коллеге ночью прибыл к его отцу и сжег его машину и гараж. Позднее мужчина спалил автомобиль жены своего знакомого. Злоумышленника удалось задержать. По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Позднее мужчину отпустили под подписку о невыезде.