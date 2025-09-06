Трамвай с пассажирами внутри загорелся на ходу в Казани

Житель Подмосковья из-за личной неприязни к своему бывшему коллеге ночью прибыл к его отцу и сжег его машину и гараж. Позднее мужчина спалил автомобиль жены своего знакомого. Злоумышленника удалось задержать. По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Позднее мужчину отпустили под подписку о невыезде.