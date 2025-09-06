Ричмонд
ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС. Об этом 6 сентября сообщили в пресс-службе станции.

Источник: РИА "Новости"

«ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС с помощью дронов. Удар пришелся по крыше корпуса “Г”, — указано в Telegram-канале ЗАЭС.

Станция назвала этот центр уникальным, так как в нем находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала, критически важный для подготовки персонала.

Уточняется, что атака была совершена в 300 м от энергетического блока. При этом удалось избежать возгорания и критических повреждений. Кроме того, пределы и условия безопасной эксплуатации ЗАЭС нарушены не были. Радиационный фон находится в норме. Станция продолжает работать в прежнем режиме.

«Эта атака — элемент стратегии давления на атомщиков. Атаки на Энергодар и близлежащие территории идут интенсивно и постоянно», — отметила ЗАЭС.

4 сентября Международное агентство по атомной энергии сообщило о нестабильности ядерной безопасности на ЗАЭС. Кроме того, там сохраняется риск радиационной аварии. Уточняется, что с 1 сентября 2022 года на станцию был направлен 61 сотрудник МАГАТЭ.

