«ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС с помощью дронов. Удар пришелся по крыше корпуса “Г”, — указано в Telegram-канале ЗАЭС.
Станция назвала этот центр уникальным, так как в нем находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала, критически важный для подготовки персонала.
Уточняется, что атака была совершена в 300 м от энергетического блока. При этом удалось избежать возгорания и критических повреждений. Кроме того, пределы и условия безопасной эксплуатации ЗАЭС нарушены не были. Радиационный фон находится в норме. Станция продолжает работать в прежнем режиме.
«Эта атака — элемент стратегии давления на атомщиков. Атаки на Энергодар и близлежащие территории идут интенсивно и постоянно», — отметила ЗАЭС.
4 сентября Международное агентство по атомной энергии сообщило о нестабильности ядерной безопасности на ЗАЭС. Кроме того, там сохраняется риск радиационной аварии. Уточняется, что с 1 сентября 2022 года на станцию был направлен 61 сотрудник МАГАТЭ.