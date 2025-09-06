В Балтийске сапёры обезвредили противокорабельную мину

Опасную находку обезвредили сапёры отдельного морского инженерного полка Балтийского флота. Сообщение о взрывоопасном предмете поступило через военный комиссариат, куда граждане обращаются при обнаружении подобных находок. Военные незамедлительно выехали на место, оцепили участок и установили категорию опасности боеприпаса. Определив мину как первую категорию, сапёры смогли безопасно транспортировать её в специализированное хранилище, где она будет уничтожена. Обычно специалисты сталкиваются с боеприпасами третьей категории — их запрещено перемещать, поэтому они уничтожаются прямо на месте накладными зарядами. Сейчас особое внимание сапёров сосредоточено на разминировании района Мечниково, где весной 1945 года шли ожесточённые бои. Здесь ежедневно находят до сотни боеприпасов. Количество подобных находок традиционно возрастает весной и летом, когда активно идут строительные работы. Чаще всего в земле обнаруживают артиллерийские снаряды, миномётные мины и фаустпатроны. Все они уничтожаются на полигоне методом подрыва. В прошлом году сапёры Балтийского флота утилизировали более 50 тысяч взрывоопасных предметов.