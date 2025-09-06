Ричмонд
Дроны ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС

Возгорания и критических разрушений удалось избежать.

Источник: Аргументы и факты

Украинские беспилотники нанесли удар по учебно-тренировочному центру Запорожской АЭС, атака пришлась по крыше корпуса «Г», сообщает пресс-служба станции.

«ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС с помощью дронов. Удар нанесен в 300 метрах от энергоблока. Возгорания и критических разрушений удалось избежать», — сказано в публикации.

Отмечается, что учебно-тренировочный центр ЗАЭС уникален, поскольку в нем находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Он очень важен для подготовки персонала.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что дроны ВСУ атаковали поселок Климово. В результате пострадал помощник машиниста.