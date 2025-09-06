Ричмонд
Пожар произошел в многоэтажном доме в Сумском проезде в Москве

В Москве в Сумском проезде загорелась квартира на первом этаже жилого дома. Площадь возгорания составила около 10 квадратных метров. Об этом сообщил источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах города.

Из огня спасли ребенка, его передали медикам для осмотра. Других пострадавших нет.

Из огня спасли ребенка, его передали медикам для осмотра. Других пострадавших нет.

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Сейчас специалисты выясняют возможную причину, в том числе проверяют версию поджога.

5 сентября открытое горение в здании Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке ликвидировали сотрудники МЧС. Уточняется, что из помещений спасатели вывели 11 человек.

Пожар начался вечером 5 сентября. Причиной задымления в подвале учреждения стало короткое замыкание.

Одноэтажное деревянное здание загорелось на юго-востоке столицы, в 1-м Люберецком проезде. Уточняется, что в ликвидации возгорания были задействованы 62 сотрудника и 17 единиц техники столичного пожарно-спасательного гарнизона.