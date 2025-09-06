Пожар произошел в многоэтажном доме в Сумском проезде в Москве

В Москве в Сумском проезде загорелась квартира на первом этаже жилого дома. Площадь возгорания составила около 10 квадратных метров. Об этом сообщил источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах города.
Из огня спасли ребенка, его передали медикам для осмотра. Других пострадавших нет.
Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Сейчас специалисты выясняют возможную причину, в том числе проверяют версию поджога.
5 сентября открытое горение в здании Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке ликвидировали сотрудники МЧС. Уточняется, что из помещений спасатели вывели 11 человек.
Пожар начался вечером 5 сентября. Причиной задымления в подвале учреждения стало короткое замыкание.
Одноэтажное деревянное здание загорелось на юго-востоке столицы, в 1-м Люберецком проезде. Уточняется, что в ликвидации возгорания были задействованы 62 сотрудника и 17 единиц техники столичного пожарно-спасательного гарнизона.