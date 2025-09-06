Поиски пропавшего в Приэльбрусье белоруса приостановлены

МИНСК, 6 сен — Sputnik. Спасатели приостановили поиски пропавшего в горах Приэльбрусья белорусского туриста, об этом сообщило МЧС Кабардино-Балкарии.
«По состоянию на 20:15 поисково-спасательные работы приостановлены», — говорится в сообщении экстренной службы.
Поиски пока безрезультатны, на завтра запланировано возобновление поисково-спасательных работ.
В поисках белоруса участвовали 22 человека, это спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС РФ, спасатели центра «Лидер» и вертолет Ми-8 МЧС.
Ранее в МЧС Кабардино-Балкарии сообщили, что в Приэльбрусье пропал 26-летний белорус, не зарегистрировавший свой маршрут. Стало известно, что он планировал подняться на гору Терсколак (высота 3800 метров) в юго-восточном отроге Эльбруса.
В МИД Беларуси Sputnik сообщили, что держат на контроле ситуацию с пропавшим белорусом. Дипломаты находятся в постоянном контакте с экстренными службами РФ и поддерживают связь с родственниками туриста.