Поиски пропавшего в Приэльбрусье белоруса приостановлены

Ранее в МЧС Кабардино-Балкарии сообщили, что в Приэльбрусье пропал 26-летний белорус, не зарегистрировавший свой маршрут. Стало известно, что он планировал подняться на гору Терсколак (высота 3800 метров) в юго-восточном отроге Эльбруса.