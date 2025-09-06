На Украине сотрудники ТЦК мобилизовали старосту церкви Петра и Павла Московского патриархата в Черниговской области, сообщил РИА Новости украинский пленный Дмитрий Хвостик.
«Я вообще был старостой церкви УПЦ МП (украинская православная церковь Московского патриархата — прим. ред.). Староста, это, грубо говоря, завхозом был церкви. Церковь Петра и Павла», — рассказал собеседник агентства.
Пленный ВСУ добавил, что собирался пойти в церковь готовиться к празднику. Однако к его дому приехали сотрудники ТЦК и забрали в военкомат.
Ранее сообщалось, что на Украине мобилизовали мужчину, который в одиночку воспитывает двух детей.