ТАСС: в Сумах убили критиковавшего ВСУ украинского журналиста

«Критиковавший власть и силовиков украинский журналист-расследователь Александр Тахтай убит в Сумах. Ранее месяц назад на него уже было совершено покушение. Тахтай занимался расследованиями в отношении руководителей Сумской администрации, полиции и ВСУ», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что «пристальное внимание со стороны украинских силовиков журналист привлек после публикации сведений о людях и фирмах, нажившихся на строительстве оборонительных укреплений в Сумской области».
Кроме него об этом писали журналист Юрий Бутусов и другие известные лица, «однако у Тахтая не было такой медийности и влиятельных покровителей», добавил собеседник агентства. При этом, он отличался пророссийской позицией, уточнили силовики.
«После начала операции ВС РФ по созданию зоны безопасности в Сумской области Тахтай нередко критиковал командование и военнослужащих ВСУ, публикуя сведения о беспределе украинских военных в Сумах и области», — отметил собеседник агентства.