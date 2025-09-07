Ричмонд
Массовая драка произошла на бойцовском турнире в Иркутске, это сняли на видео

На турнире по кулачным боям бойцовской лиги Prime в Иркутске произошла массовая драка, пишет SHOT.

Источник: РИА "Новости"

В публикации говорится, что скандалом завершился бой между 31-летним Тагаром Намсараевым из Улан-Удэ и 25-летним бойцом из Молдавии Константином Чиобану.

Чиобану поскользнулся и упал, а россиянин несколько раз ударил лежачего соперника, что запрещено правилами, причем уже после остановки боя рефери.

Возмущенный член команды Чиобану выскочил на ринг и напал на Намсараева, а за того вступилась уже его команда.

«Растащить замес удалось лишь охране», — говорится в сообщении.

В итоге Намсараева дисквалифицировали, а победителем был признан Чиобану.