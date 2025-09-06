Ричмонд
В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадала женщина

Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавшую доставили в больницу, но она отказалась от госпитализации.

Источник: Аргументы и факты

Дроны ВСУ атаковали село Дунайка Белгородской области, пострадала мирная жительница, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам главы Белгородской области, пострадавшую доставили в больницу. Врачи оказали ей необходимую помощь, от госпитализации она решила отказаться.

«Вследствие детонации повреждены фасад, ограждение частного домовладения, а также автомобиль. Информация о последствиях уточняется», — добавил Вячеслав Гладков в Telegram.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что дроны ВСУ атаковали поселок Климово. В результате пострадал помощник машиниста.