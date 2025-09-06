В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадала женщина

Дроны ВСУ атаковали село Дунайка Белгородской области, пострадала мирная жительница, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По словам главы Белгородской области, пострадавшую доставили в больницу. Врачи оказали ей необходимую помощь, от госпитализации она решила отказаться.
«Вследствие детонации повреждены фасад, ограждение частного домовладения, а также автомобиль. Информация о последствиях уточняется», — добавил Вячеслав Гладков в Telegram.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что дроны ВСУ атаковали поселок Климово. В результате пострадал помощник машиниста.