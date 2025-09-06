Экспертов МАГАТЭ уведомят об ударе ВСУ по учебному центру ЗАЭС

Ранее на станции сообщили, что украинская армия атаковала учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС при помощи дронов. Удар пришелся по крыше корпуса «Г», в 300 метрах от энергоблока. Возгорания и критических разрушений удалось избежать. Пределы и условия безопасной эксплуатации ЗАЭС не нарушены. Радиационный фон в норме. Работа АЭС продолжается в прежнем режиме.