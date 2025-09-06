Ричмонд
Экспертов МАГАТЭ уведомят об ударе ВСУ по учебному центру ЗАЭС

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Администрация Запорожской АЭС уведомит экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) об атаке дронов ВСУ по учебному центру станции и по возможности покажет место обстрела. Об этом заявила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Источник: Reuters

«Эксперты МАГАТЭ обязательно будут уведомлены об очередной атаке ВСУ на учебно-тренировочный центр. По возможности мы продемонстрируем последствия», — сказала Яшина.

Ранее на станции сообщили, что украинская армия атаковала учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС при помощи дронов. Удар пришелся по крыше корпуса «Г», в 300 метрах от энергоблока. Возгорания и критических разрушений удалось избежать. Пределы и условия безопасной эксплуатации ЗАЭС не нарушены. Радиационный фон в норме. Работа АЭС продолжается в прежнем режиме.

