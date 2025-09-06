Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине сотрудников ТЦК избили при попытке насильственной мобилизации

Мужчины отобрали оружие у сотрудников ТЦК при попытке мобилизации.

Источник: freepik.com

На Украине сотрудники ТЦК попытались мобилизовать группу мужчин, однако они отобрали у военкомов оружие и избили их, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.

«Под Луцком при попытке принудительной мобилизации мужчины отобрали у работников ТЦК оружие и открыли по ним огонь, а потом избили», — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что сотрудникам ТЦК пришлось отбиваться при помощи слезоточивого газа. Полицейские, которые прибыли на место происшествия, задержали мужчин, избивших военкомов. В силовых структурах также уточнили, что раньше на Украине выдавали повестки без оружия.

Ранее сообщалось, что на Украине сотрудники ТЦК мобилизовали церковного старосту.