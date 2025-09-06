На Украине сотрудники ТЦК попытались мобилизовать группу мужчин, однако они отобрали у военкомов оружие и избили их, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.
«Под Луцком при попытке принудительной мобилизации мужчины отобрали у работников ТЦК оружие и открыли по ним огонь, а потом избили», — сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что сотрудникам ТЦК пришлось отбиваться при помощи слезоточивого газа. Полицейские, которые прибыли на место происшествия, задержали мужчин, избивших военкомов. В силовых структурах также уточнили, что раньше на Украине выдавали повестки без оружия.
Ранее сообщалось, что на Украине сотрудники ТЦК мобилизовали церковного старосту.