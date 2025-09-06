Финляндия депортировала более сотни россиян

Как уточняет издание, Миграционная служба руководствуется конвенцией ООН, согласно которой военный призыв сам по себе не является для бежавших из РФ граждан основанием для предоставления убежища. Отказавшихся добровольно покинуть Финляндию депортировали конвоями. Таким образом за первые восемь месяцев 2025 года принудительно были выдворены 18 человек.