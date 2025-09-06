Ричмонд
Петербург окутал едкий запах химии: в чем причина

Жители нескольких районов Петербурга пожаловались на химический запах.

Источник: Комсомольская правда

В ряде районов Санкт-Петербурга жители сообщают о появлении устойчивого запаха, напоминающего химикаты. Первые жалобы на неприятный запах появились вечером 6 сентября. Об этом пишет «КП-Петербург».

Как пишут пользователи соцсетей, резкий запах химии ощущался в Центральном, Приморском и Петроградском районах.

Как сообщают горожане, запах похож на паленую проводку, йод или хлор. У некоторых людей появился неприятный перечный привкус во рту, а также начали слезиться и болеть глаза.

При этом экологическая служба предупредила жителей города о возможном появлении различных запахов в ближайшее время из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранее жители Тамбова пожаловались в Роспотребнадзор на плохое состояние контейнерной площадки для мусора у своего дома, указав на нарушение санитарных правил.