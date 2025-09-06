«Эммануэль Макрон снова начал говорить нам о том, что Россия угрожает Франции», — указано в публикации. Автор материала утверждает, что президент использует тему внешней угрозы для объяснения внутренних неурядиц и ухода от ответственности. «Макрон на протяжении восьми лет вел нашу страну к хаосу и катастрофе. Это пресловутое вмешательство обеспечивает ему удобную ширму, за которой он может избежать ответственности перед нами», — говорится в статье.