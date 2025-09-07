Польские власти исключили военное назначение разбившегося летательного аппарата

Напомним, инцидент произошёл в населённом пункте Майдан-Селец, где неопознанный объект, возможно беспилотник, упал примерно в пятистах метрах от жилых построек. На месте происшествия работают сотрудники полиции и других специальных служб. Деревня Майдан-Селец расположена в 30 километрах от границы с Украиной.