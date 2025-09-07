Ричмонд
В Минске опрокинулся автомобиль, два человека пострадали

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске опрокинулся автомобиль, два человека пострадали. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сегодня около 20:55 вблизи здания N16/1 по ул. Ташкентской произошло столкновение автомобилей Renault и Toyota. От удара автомобиль Toyota опрокинулся.

В результате ДТП 30-летний водитель и 52-летняя пассажир автомобиля «Renault» получили телесные повреждения и доставлены в учреждение здравоохранения.

На месте ДТП работают сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД г. Минска и следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. -0-