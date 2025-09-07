Ричмонд
Минобороны: за четыре часа ПВО сбили 31 украинский БПЛА над регионами и Крымом

31 украинский дрон был сбит силами ПВО РФ с 20.00 мск до полуночи 7 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Минобороны России сообщило об уничтожении 31 украинского БПЛА. Воздушные цели были нейтрализованы средствами ПВО в период с 20:00 мск в субботу до полуночи над территориями Белгородской, Воронежской, Брянской областей и Крыма.

«6 сентября с 20.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — передает ведомство в Telegram-канале.

Уточняется, что основная часть дронов была нейтрализована в небе над Белгородской областью (21 единица). Над Воронежской областью сбили шесть БПЛА, а над Брянской областью и Крымом — по два. Напомним, что за сутки — с 5 по 6 сентября — российскими средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 160 беспилотников и пять авиационных бомб, что демонстрирует эффективность противодействия атакам со стороны Украины.

