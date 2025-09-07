Минобороны: за четыре часа ПВО сбили 31 украинский БПЛА над регионами и Крымом

Уточняется, что основная часть дронов была нейтрализована в небе над Белгородской областью (21 единица). Над Воронежской областью сбили шесть БПЛА, а над Брянской областью и Крымом — по два. Напомним, что за сутки — с 5 по 6 сентября — российскими средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 160 беспилотников и пять авиационных бомб, что демонстрирует эффективность противодействия атакам со стороны Украины.