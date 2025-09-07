В Польше двое гражданских пострадали при взрыве на военном полигоне

«Мазовецкий отдел Военной жандармерии вместе с патрулем саперов ведет расследование в Варшава-Рембертов, где в результате детонации взрывного устройства были ранены два гражданских лица, которые вошли на территорию военного полигона вопреки четко обозначенному запрету», — говорится в сообщении ведомства. О состоянии пострадавших информации нет.