В Польше двое гражданских пострадали при взрыве на военном полигоне

Два гражданских лица получили ранения в результате взрыва на территории военного полигона Варшава-Рембертов. Как сообщает Военная жандармерия, инцидент произошел, когда пострадавшие незаконно проникли на охраняемую зону.

«Мазовецкий отдел Военной жандармерии вместе с патрулем саперов ведет расследование в Варшава-Рембертов, где в результате детонации взрывного устройства были ранены два гражданских лица, которые вошли на территорию военного полигона вопреки четко обозначенному запрету», — говорится в сообщении ведомства. О состоянии пострадавших информации нет.