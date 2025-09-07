Ричмонд
Microsoft сообщила о повреждении кабелей в Красном море

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Американская компания Microsoft сообщила, что несколько ее подводных кабелей оборваны в Красном море, это может повлиять на работу сервиса Microsoft Azure.

Источник: Reuters

В заявлении на сайте компании в разделе про сервис Azure указывается, что повреждения кабелей в море повлияют на трафик между странами.

«Начиная с 5.45 UTC (8.45 мск) 6 сентября 2025 года, трафик, проходящий через Ближний Восток, исходящий или заканчивающийся в Азии или Европе, может испытывать большие задержки из-за многочисленных обрывов подводного оптоволоконного кабеля в Красном море», — говорится в заявлении на сайте компании.

В сообщении Microsoft добавляется, что ее инженеры активно устраняют перебои, занимаются перенаправлением трафика и обсуждают альтернативные варианты «пропускной способности и поставщиков в регионе».

«В Красном море произошло повреждение нескольких международных подводных кабелей. Из-за этого пришлось перенаправить его по альтернативным маршрутам, что может привести к более высоким, чем обычно, задержкам (в работе — ред.)», — добавляется в заявлении.