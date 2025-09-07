Житель Комсомольска ударил нового знакомого ножом в живот и сбежал

Согласно материалам дела, подсудимый, поссорившись со сожительницей, ушел из дома и на улице познакомился с 37-летним мужчиной, распивавшим спиртные напитки. После совместного употребления алкоголя в квартире потерпевшего между малознакомыми людьми возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес своему новому знакомому ножевое ранение в область живота и скрылся с места преступления.