Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Комсомольска ударил нового знакомого ножом в живот и сбежал

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре вынес приговор в отношении 44-летнего местного жителя, признанного виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Преступление было совершено в июне текущего года после бытового конфликта. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Источник: Соцсети

Согласно материалам дела, подсудимый, поссорившись со сожительницей, ушел из дома и на улице познакомился с 37-летним мужчиной, распивавшим спиртные напитки. После совместного употребления алкоголя в квартире потерпевшего между малознакомыми людьми возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес своему новому знакомому ножевое ранение в область живота и скрылся с места преступления.

Пострадавший был госпитализирован, где ему оказали квалифицированную медицинскую помощь. Подсудимый был задержан сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Комсомольску-на-Амуре в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Суд учел, что обвиняемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Приговор еще не вступил в законную силу.