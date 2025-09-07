Ричмонд
Силы ПВО уничтожили 31 украинский дрон над четырьмя регионами России

В период с 20:00 по московскому времени 6 сентября до полуночи дежурными средствами противовоздушной обороны был уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

Наибольшее количество дронов — 21 — было нейтрализовано над территорией Белгородской области. Ещё 6 беспилотников уничтожены над Воронежской областью, по два БПЛА сбито над Брянской областью и Республикой Крым.

Ранее жителя Белгородской области ранило при ударе БПЛА ВСУ по автомобилю. Инцидент произошёл в селе Грузское. Сейчас с пострадавшим работают врачи, которые оказывают всю необходимую помощь. Автомобиль, в котором находился мужчина, загорелся от детонации.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше