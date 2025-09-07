Силы ПВО уничтожили 31 украинский дрон над четырьмя регионами России

Наибольшее количество дронов — 21 — было нейтрализовано над территорией Белгородской области. Ещё 6 беспилотников уничтожены над Воронежской областью, по два БПЛА сбито над Брянской областью и Республикой Крым.
Ранее жителя Белгородской области ранило при ударе БПЛА ВСУ по автомобилю. Инцидент произошёл в селе Грузское. Сейчас с пострадавшим работают врачи, которые оказывают всю необходимую помощь. Автомобиль, в котором находился мужчина, загорелся от детонации.
