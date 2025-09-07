Ричмонд
Минобороны: Силы ПВО за четыре часа сбили 31 украинский беспилотник

Средства противовоздушной обороны сбили 31 украинский БПЛА над несколькими российскими регионами. Об этом в воскресенье, 7 сентября, сообщило Министерство обороны РФ.

— 6 сентября с 20:00 до полуночи дежурными средствами ПВО был уничтожен 31 украинский беспилотник: 21 — над Белгородской областью, шесть — над Воронежской областью, и по два дрона сбито над Брянской областью и Крымом, — сказано в Telegram-канале ведомства.

В ночь на 6 сентября российские силы противовоздушной обороны уничтожили 34 украинских беспилотника над регионами РФ и в акватории Черного моря, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Telegram-канал ранее Shot сообщал, что в Краснодарском крае прозвучало несколько взрывов. По предварительным данным, средства противовоздушной обороны сбивали беспилотники ВСУ.

Помимо этого, в городе Белая Калитва Ростовской области обломки БПЛА, сбитого силами противовоздушной обороны, рухнули около жилой многоэтажки. Инцидент произошел 2 сентября, когда в небе над городом были слышны взрывы и работала ПВО.

