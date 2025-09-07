Мощный взрыв и пожар произошли на химическом заводе в США

Взрыв на химзаводе в США. Видео © X / WEHTWTVWlocal.
Очевидцы сообщили в социальных сетях о сильном взрыве, после которого они увидели густой дым. Пока власти не эвакуируют местных жителей, но рекомендуют закрыть окна и выключить вентиляцию.
На месте происшествия работают специалисты по борьбе с опасными веществами и несколько пожарных расчётов.
Напомним, что в августе серия мощных взрывов и пожар произошли на заводе моторных масел Smitty’s Supply в штате Луизиана. Над территорией предприятия в течение нескольких часов поднимался густой чёрный дым. В радиусе одной мили (1609 километров) от завода была проведена обязательная эвакуация, в том числе учащихся ближайшей начальной школы.