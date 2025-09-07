Трамп допустил продолжение военных операций в Карибском море

Позднее в белом доме уточнили, что уничтоженная моторная лодка, запечатленная на предоставленных военными видеоматериалах, принадлежала так называемым «наркотеррористам» из группировки «Трен де Арагуа». В результате операции, по официальным данным, погибли 11 человек. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Марко Рубио в том, что именно он фактически формирует политику белого дома в отношении Каракаса и стремится втянуть Трампа в вооруженный конфликт с Боливарианской Республикой.