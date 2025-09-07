Ричмонд
Microsoft сообщила о повреждении кабелей в Красном море и задержках в работе

Повреждение кабелей может повлиять на работу сервиса Microsoft Azure.

Американская корпорация Microsoft предупредила о возможных перебоях в работе облачного сервиса Azure из-за повреждения нескольких подводных кабелей в Красном море. Об этом говорится на сайте компании.

«Начиная с 5.45 UTC (8.45 мск) 6 сентября 2025 года, трафик, проходящий через Ближний Восток, исходящий или заканчивающийся в Азии или Европе, может испытывать большие задержки из-за многочисленных обрывов подводного оптоволоконного кабеля в Красном море», — говорится в сообщении. Повреждения кабелей в море повлияют на трафик между странами.

Microsoft отмечает, что специалисты уже приступили к устранению последствий аварии. В настоящее время ведется перенаправление трафика по резервным маршрутам, а также поиск альтернативных поставщиков услуг связи и дополнительных каналов пропускной способности.