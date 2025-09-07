Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Shot: Взрывы прозвучали над Таганрогом Ростовской области и Ейском на Кубани

Несколько взрывов прозвучали над Таганрогом Ростовской области. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны сбивают беспилотники ВСУ на подлете к городу. Об этом в воскресенье, 7 сентября, сообщил Telegram-канал Shot.

Несколько взрывов прозвучали над Таганрогом Ростовской области. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны сбивают беспилотники ВСУ на подлете к городу. Об этом в воскресенье, 7 сентября, сообщил Telegram-канал Shot.

— Также очевидцы рассказали о взрывах в районе Ейска Краснодарского края. Они слышали три-четыре взрыва около 20 минут назад. В небе мелькали вспышки. По предварительным данным, система ПВО работала по украинским БПЛА, — сказано в публикации.

Официальной информации пока не поступало.

Вечером 6 сентября средства противовоздушной обороны сбили 31 украинский БПЛА над несколькими российскими регионами, сообщило Министерство обороны РФ.

В ночь на 6 сентября российские силы противовоздушной обороны уничтожили 34 украинских беспилотника над регионами РФ и в акватории Черного моря.

Telegram-канал ранее Shot сообщал, что в Краснодарском крае прозвучало несколько взрывов. По предварительным данным, средства противовоздушной обороны сбивали беспилотники ВСУ.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше