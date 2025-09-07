Shot: Взрывы прозвучали над Таганрогом Ростовской области и Ейском на Кубани

Несколько взрывов прозвучали над Таганрогом Ростовской области. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны сбивают беспилотники ВСУ на подлете к городу. Об этом в воскресенье, 7 сентября, сообщил Telegram-канал Shot.
— Также очевидцы рассказали о взрывах в районе Ейска Краснодарского края. Они слышали три-четыре взрыва около 20 минут назад. В небе мелькали вспышки. По предварительным данным, система ПВО работала по украинским БПЛА, — сказано в публикации.
Официальной информации пока не поступало.
Вечером 6 сентября средства противовоздушной обороны сбили 31 украинский БПЛА над несколькими российскими регионами, сообщило Министерство обороны РФ.
В ночь на 6 сентября российские силы противовоздушной обороны уничтожили 34 украинских беспилотника над регионами РФ и в акватории Черного моря.
Telegram-канал ранее Shot сообщал, что в Краснодарском крае прозвучало несколько взрывов. По предварительным данным, средства противовоздушной обороны сбивали беспилотники ВСУ.