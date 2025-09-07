Компания Microsoft сообщила о повреждении международных кабелей в Красном море

Ранее компания Microsoft назвала профессии, которые скоро исчезнут из-за развития ИИ. Как полагают авторы исследования, в первую очередь искусственный интеллект заменит переводчиков. Следующими в списке идут историки, бортпроводники, торговые представители в сфере услуг и писатели. Также под угрозой исчезновения в ближайшем будущем находятся телефонные операторы, радиоведущие и дикторы, политологи, редакторы и модели.