Компания Microsoft сообщила о повреждении международных кабелей в Красном море

Пользователи облачной платформы Microsoft Azure рискуют столкнуться с неполадками сервиса из-за повреждения международных подводных кабелей в Красном море.

Источник: Life.ru

«Трафик, который идёт через Ближний Восток из азиатского и европейского регионов и обратно, может столкнуться с задержками из-за повреждения нескольких подводных оптоволоконных кабелей», — заявила компания.

Microsoft предупредила, что восстановление кабелей займёт время. Причину повреждений не уточняют. Ремонт подводных кабелей усложняется продолжающимися атаками на суда йеменских хуситов из мятежного движения «Ансар Аллах» в Красном море.

Ранее компания Microsoft назвала профессии, которые скоро исчезнут из-за развития ИИ. Как полагают авторы исследования, в первую очередь искусственный интеллект заменит переводчиков. Следующими в списке идут историки, бортпроводники, торговые представители в сфере услуг и писатели. Также под угрозой исчезновения в ближайшем будущем находятся телефонные операторы, радиоведущие и дикторы, политологи, редакторы и модели.