В Польше два человека пострадали при взрыве на военном полигоне

Происшествие произошло в районе Варшава-Рембертов.

Источник: Аргументы и факты

Двое гражданских получили ранения в результате взрыва на территории военного полигона под Варшавой, сообщает Военная жандармерия Польши.

По данным ведомства, происшествие произошло в районе Варшава-Рембертов. Двое человек, нарушив запрет и проникнув на полигон, пострадали при срабатывании взрывного устройства. Сейчас инцидент расследуют сотрудники жандармерии совместно с саперами.

Происхождение боеприпаса и детали случившегося предстоит установить в ходе следствия. Информация о состоянии пострадавших пока не раскрывается.

Ранее мопед с двумя мирными жителями наехал на сброшенное с украинского БПЛА взрывное устройство в Климовском районе Брянской области. В результате произошедшего один человек погиб.

