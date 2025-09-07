В Польше два человека пострадали при взрыве на военном полигоне

Двое гражданских получили ранения в результате взрыва на территории военного полигона под Варшавой, сообщает Военная жандармерия Польши.
По данным ведомства, происшествие произошло в районе Варшава-Рембертов. Двое человек, нарушив запрет и проникнув на полигон, пострадали при срабатывании взрывного устройства. Сейчас инцидент расследуют сотрудники жандармерии совместно с саперами.
Происхождение боеприпаса и детали случившегося предстоит установить в ходе следствия. Информация о состоянии пострадавших пока не раскрывается.
Ранее мопед с двумя мирными жителями наехал на сброшенное с украинского БПЛА взрывное устройство в Климовском районе Брянской области. В результате произошедшего один человек погиб.