На Камчатке зарегистрировали 14 афтершоков за сутки

Камчатский край за сутки пережил 14 афтершоков магнитудой до 5,6. Один толчок был ощутим для жителей населённых пунктов, — информирует региональное управление МЧС.
«За сутки произошли 14 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,6. В населенных пунктах региона подземные толчки ощущались один раз», — передает Telegram-канал главка.
Кроме этого, уточняется, что ученые сообщают о пробуждении вулкана Камбальный. Ключевской, Шивелуч, Безымянный, Карымский и Крашенинников также продолжают проявлять активность.
Всем находящимся в регионе настоятельно советуют соблюдать безопасную дистанцию с огнедышащими гигантами.
Специалисты продолжают внимательно следить за поведением камчатских вулканов, отслеживая малейшие изменения их активности.
Накануне KP.RU писал, что в Забайкалье произошло землетрясение.