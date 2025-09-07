Ричмонд
На Камчатке зарегистрировали 14 афтершоков за сутки

МЧС уведомило о состоянии сейсмической активности на Камчатке.

Источник: Комсомольская правда

Камчатский край за сутки пережил 14 афтершоков магнитудой до 5,6. Один толчок был ощутим для жителей населённых пунктов, — информирует региональное управление МЧС.

«За сутки произошли 14 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,6. В населенных пунктах региона подземные толчки ощущались один раз», — передает Telegram-канал главка.

Кроме этого, уточняется, что ученые сообщают о пробуждении вулкана Камбальный. Ключевской, Шивелуч, Безымянный, Карымский и Крашенинников также продолжают проявлять активность.

Всем находящимся в регионе настоятельно советуют соблюдать безопасную дистанцию с огнедышащими гигантами.

Специалисты продолжают внимательно следить за поведением камчатских вулканов, отслеживая малейшие изменения их активности.

Накануне KP.RU писал, что в Забайкалье произошло землетрясение.

