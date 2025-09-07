Посол Нечаев не стал молчать после заявлений Запада о подготовке к войне с РФ

Посол также напомнил о значении двусторонних отношений между Россией и Германией для стабильности в Европе. По его словам, история показывает, что характер взаимодействия между двумя странами всегда влиял на политический климат не только в регионе, но и на всем континенте. Нечаев выразил надежду, что после нынешнего кризиса удастся восстановить многоплановые российско-германские контакты, сеть сотрудничества и доверительного партнерства.