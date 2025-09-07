Посол Нечаев не стал молчать после заявлений Запада о подготовке к войне с РФ

Россия не приемлет милитаризацию и подготовку некоторых западных стран к возможному конфликту с Москвой.
Российский посол в Германии Сергей Нечаев назвал крайне опасными заявления некоторых западных стран о подготовке к войне с Россией. Об этом дипломат сообщил на памятном мероприятии в городе Шлос-Хольте-Штукенброк, посвященном 80-летию окончания Второй мировой войны.
«Мы время от времени слышим подобные заявления. Это, конечно, нас не радует и, на наш взгляд, крайне опасно», — отметил дипломат. Его слова приводит агентство ТАСС. Он подчеркнул, что Россия не приемлет милитаризацию и подготовку некоторых западных стран к возможному конфликту с Москвой.
Посол также напомнил о значении двусторонних отношений между Россией и Германией для стабильности в Европе. По его словам, история показывает, что характер взаимодействия между двумя странами всегда влиял на политический климат не только в регионе, но и на всем континенте. Нечаев выразил надежду, что после нынешнего кризиса удастся восстановить многоплановые российско-германские контакты, сеть сотрудничества и доверительного партнерства.
Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по вопросам инвестиционно-экономического взаимодействия с зарубежными государствами Кирилл Дмитриев выразил уверенность в том, что Путин и Трамп способны предотвратить начало Третьей мировой войны. Об этом Дмитриев сообщил в своем посте в социальной сети Х, сопроводив публикацию двумя изображениями.
На первой, выполненной в черно-белых тонах, запечатлены советский руководитель Иосиф Сталин, 32-й президент США Франклин Рузвельт и экс-премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. На втором фото, уже в цвете, изображены Путин и Трамп, передает «Царьград».