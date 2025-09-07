Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Shot: Взрывы прогремели в Краснодарском крае

Взрывы прозвучали в Краснодарском крае: громкие звуки слышны в пригороде Краснодара, в районе Анапы и Северском районе. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны уничтожают украинские беспилотники. Об этом в воскресенье, 7 сентября, сообщил Telegram-канал Shot.

Взрывы прозвучали в Краснодарском крае: громкие звуки слышны в пригороде Краснодара, в районе Анапы и Северском районе. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны уничтожают украинские беспилотники. Об этом в воскресенье, 7 сентября, сообщил Telegram-канал Shot.

— Очевидцы рассказали, что слышали не менее четырех взрывов в районе Анапы. Предварительно, средства ПВО отработали по дронам ВСУ типа «Лютый». Около четырех взрывов было слышно в некоторых районах Краснодара. Также о громких звуках сообщили жители двух поселков в Северском районе Кубани, — говорится в публикации.

Официальной информации пока не поступало.

Несколько взрывов ранее прозвучали над Таганрогом Ростовской области. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны сбивают беспилотники ВСУ на подлете к городу, сообщил Telegram-канал Shot. Также очевидцы рассказали о взрывах в районе Ейска Краснодарского края.

Вечером 6 сентября средства противовоздушной обороны сбили 31 украинский БПЛА над несколькими российскими регионами, сообщило Министерство обороны РФ.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше