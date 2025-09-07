Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В штате Индиана произошел пожар на промышленном предприятии

На месте работают несколько пожарных расчётов.

Источник: Аргументы и факты

В американском городе Ньюбург (штат Индиана) произошёл крупный промышленный пожар, о чём сообщила пожарная служба округа Вандерберг.

По данным агентства по чрезвычайным ситуациям округа, возгорание возникло на улице Ванн-роуд в районе предприятия, где могли находиться химические вещества. На месте работают несколько пожарных расчётов, а также группа химической защиты пожарного управления Эвансвилла. Жителей предупредили избегать этого района как минимум в течение ближайших двух часов.

Власти уточнили, что из-за вероятного присутствия опасных химикатов жителям близлежащих кварталов рекомендуется оставаться в помещениях до получения официального разрешения покинуть их.

Ранее на металлургическом заводе Clairton Coke Works в городе Клертон, штат Пенсильвания, произошёл мощный взрыв, пострадали несколько человек.