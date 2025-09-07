В штате Индиана произошел пожар на промышленном предприятии

По данным агентства по чрезвычайным ситуациям округа, возгорание возникло на улице Ванн-роуд в районе предприятия, где могли находиться химические вещества. На месте работают несколько пожарных расчётов, а также группа химической защиты пожарного управления Эвансвилла. Жителей предупредили избегать этого района как минимум в течение ближайших двух часов.