Дети в Благовещенске сожгли два грузовика «КамАЗ», играя со спичками

В Благовещенске Амурской области дети сожгли два грузовых автомобиля «КамАЗ», играя со спичками. Об этом сообщили в субботу, 6 сентября, в управлении МВД по региону.

— На производственной базе областного центра на улице Гражданской двое мальчиков 9 и 12 лет играли со спичками и устроили пожар в кабинах двух машин «КамАЗ», проникнув внутрь через открытые двери. Огонь удалось потушить с помощью пожарных, — сказано в сообщении полиции.

Уточняется, что из-за пожара владельцу автомобилей был причинен ущерб на 1,5 миллиона рублей.

Правоохранители привлекли родителей детей-поджигателей к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Также они должны возместить ущерб владельцу поврежденных машин.

Подростки сожгли в Кургане пластиковые трубы для канализации на сумму 38 миллионов рублей. В результате крупного пожара 31 августа было уничтожено около 200 труб.