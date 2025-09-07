Дети в Благовещенске сожгли два грузовика «КамАЗ», играя со спичками

— На производственной базе областного центра на улице Гражданской двое мальчиков 9 и 12 лет играли со спичками и устроили пожар в кабинах двух машин «КамАЗ», проникнув внутрь через открытые двери. Огонь удалось потушить с помощью пожарных, — сказано в сообщении полиции.