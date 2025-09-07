Троим обвиняемым в нападении на курьера в Москве-Сити продлили арест

Группа мужчин, среди которых были Умар Салжиев, Хамид Ибрагимов и их соучастник по фамилии Волков, 25 мая ограбила курьера в башне «Империя» в деловом центре «Москва-Сити», забрав у него чемодан с 127 млн рублей. Двое подозреваемых в грабеже были задержаны в ЖК «Спортивный квартал» в Москве. В момент задержания они попытались оказать физическое сопротивление. Еще один участник нападения был задержан в Ростове-на-Дону, при себе у него нашли 220 тыс. рублей — предполагаемое вознаграждение за совершенное преступление.