Троим обвиняемым в нападении на курьера в Москве-Сити продлили арест

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Пресненский районный суд Москвы продлил арест трем обвиняемым в нападении на курьера, перевозившего 127 млн рублей, в деловом центре «Москва-Сити». Это следует из материалов суда, с которыми ознакомился ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Ходатайство о продлении срока содержания под стражей Волкову Р. А., Ибрагимову Х. М. и Салжиеву У. Д., обвиняемым по п. “б” ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж в особо крупном размере) удовлетворено», — сказано в материалах.

Группа мужчин, среди которых были Умар Салжиев, Хамид Ибрагимов и их соучастник по фамилии Волков, 25 мая ограбила курьера в башне «Империя» в деловом центре «Москва-Сити», забрав у него чемодан с 127 млн рублей. Двое подозреваемых в грабеже были задержаны в ЖК «Спортивный квартал» в Москве. В момент задержания они попытались оказать физическое сопротивление. Еще один участник нападения был задержан в Ростове-на-Дону, при себе у него нашли 220 тыс. рублей — предполагаемое вознаграждение за совершенное преступление.